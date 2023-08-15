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Мэр оккупированных Олешек Рыщук: жители страдают от боевых действий, каждый день есть погибшие и раненые

15 августа, 2023 вторник
17:58
Война с Россией

Жители временно оккупированных Олешек Херсонской области после потопа из-за разрушения плотины Каховской ГЭС теперь страдают от ежедневных обстрелов

Об этом Радио Свобода рассказал легитимный мэр города Евгений Рыщук.

"Часть города, которая расположена ближе к реке, она еще затоплена. Уровень воды не очень высок, но затопление есть. Но на сегодняшний день уже люди страдают не от затопления, а от того, что идут активные боевые действия. Город, село, расположенное у реки, на линии разграничения, они каждый день обстреливаются, каждый день есть разрушения, каждый день есть погибшие, раненые. Очень горячо сейчас в Олешковской громаде", - сказал он.

По словам городского головы, большинство населения уехало, остались в основном пожилые люди. Многие дома в частном секторе после затопления непригодны для жизни.

"Частный сектор - очень много домов просто упали, они были из глины, глина размокла, вода отошла, дома попадали. Те дома, которые не попадали, в них жить невозможно, потому что если вода стояла до самого потолка, то когда вода отошла, вместе с ней отошло все. Все, что было в доме, - непригодно для применения. Люди остались голые-босые. Это пожилые люди, которые не хотели уезжать, и то я вижу, что немало людей таких тоже уехало", - рассказал Рыщук.

Что известно о затоплении Олешек

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробно ход событий - здесь .

Как сообщал Центр нацсопротивления, в оккупированных Олешках погибли около 500 человек, так как россияне отказывались эвакуировать жителей и не позволяли это делать волонтерам.

В то же время мэр Рыщук эту цифру подтвердить не смог, заявив, что точное количество погибших определить невозможно.

Город был затоплен на 80%.

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Украина
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