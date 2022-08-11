Об этом Иван Федоров написал в Telegram, приобщив сканы своего обращения.

Мэр сказал, что российские военные создают угрозы аварии на Запорожской АЭС, которые могут спровоцировать ядерную катастрофу, а это значит, что необходимо "быть на шаг впереди и защитить жителей города от возможного радиационного загрязнения".

По словам Федорова, мэрия готова средства местного бюджета закупить и распространить среди мелитопольцев йодид калия — медпрепарат, необходимый для защиты от опасного накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека.

Организовать такой коридор крайне сложно, поскольку российские военные уже четвертый месяц не согласовывают его и "у города нет возможности доставлять в Мелитополь гуманитарный груз", — написал городской голова.

"Именно поэтому я обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый коридор" и направить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь", — объяснил Иван Федоров.

11 августа рашисты несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и поблизости. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.

Владимир Зеленский на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы заявил, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской АЭС, и по фактическим последствиям это может быть еще катастрофичнее Чернобыля, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 августа сказал, что Россия использует Запорожскую АЭС для шантажа и выдвижения своих условий и только освобождение атомной электростанции от российских войск может обеспечить безопасность для Европы.

10 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, из каких областей могут эвакуировать жителей в случае вероятной аварии на ЗАЭС.

5 августа русские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb