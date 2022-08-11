Мэр оккупированного Мелитополя требует "зеленого коридора" для доставки йодида калия из-за угрозы аварии на ЗАЭС
Мэр Мелитополя Иван Федоров обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь организовать "зеленый коридор", чтобы привезти жителям города йодид калия.
Об этом Иван Федоров написал в Telegram, приобщив сканы своего обращения.
Мэр сказал, что российские военные создают угрозы аварии на Запорожской АЭС, которые могут спровоцировать ядерную катастрофу, а это значит, что необходимо "быть на шаг впереди и защитить жителей города от возможного радиационного загрязнения".
По словам Федорова, мэрия готова средства местного бюджета закупить и распространить среди мелитопольцев йодид калия — медпрепарат, необходимый для защиты от опасного накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека.
Организовать такой коридор крайне сложно, поскольку российские военные уже четвертый месяц не согласовывают его и "у города нет возможности доставлять в Мелитополь гуманитарный груз", — написал городской голова.
"Именно поэтому я обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый коридор" и направить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь", — объяснил Иван Федоров.
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