Об этом Дмитрий Орлов сообщил в телеграмме.

"По состоянию на сейчас коммунальная сфера Энергодара постепенно доходит до пределов. Рашисты превратили до недавнего времени благополучный Энергодар в депрессивный поселок", - написал он.

Мэр Энергодара подчеркнул, что централизованная система отопления города почти полностью и целенаправленно уничтожена россиянами: "зато модульные котельные, которые они установили в разных микрорайонах города, в большинстве своем малоэффективны и нанесли больше вреда, чем реальной пользы. В квартирах холодно. Только в единичных домах, к которым непосредственно подключены котельные, температурный режим более или менее соответствует норме. Но количество таких невелико".

По его данным, на днях вблизи дворца культуры "Современник" произошла утечка почти тонны дизельного топлива, которым заправляют мобильные котельные.

"Присыпали весь этот беспорядок сверху песком и сделали вид, что так и надо. Но вонь никуда не делась. Как и опасность для людей и окружающей среды. И это не единичный случай. Дизельное топливо разлито по всему городу", - отметил Дмитрий Орлов.

Он добавил, что все пути подъезда к Энергодару заминированы и перерыты окопами, а также захватчики заминировали городской пляж.

"Информация о том, что оккупанты под покровом ночи и усиленной охраной что-то заносят и прячут в подвалах жилых домов, находит подтверждение и от местных жителей. Хотя энергодарцев в городе осталось уже больше, чем самих оккупантов и тех россиян, которые приехали в Энергодар по объявлениям и позанимали чужие квартиры", - заявил городской глава.

Напомним, что террор оккупированных территорий продолжается и в Мариуполе: 9 января стало известно, что больницы города переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают уносить тела умерших.

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