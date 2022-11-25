Мэр оккупированного Армянска заявил о срабатывании ПВО в городе

Об этом написал в телеграммах представитель оккупационных властей, "мэр" Армянска Василий Телиженко.

"Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать покой, работает система ПВО", - говорится в его публикации.

Ранее российское провластное СМИ "РИА Новости" передавало распоряжение ставленника кафиров Сергея Аксенова, что 22 ноября он продолжил действие желтого уровня террористической опасности в Крыму.

Напомним, 22 ноября корреспондент Радио Свобода сообщал о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Так называемый губернатор Севастополя Развожаев заявил, что Крым атаковали беспилотники, на полуострове работали "очередные силы ПВО".

Днем позже ГУР МО информировало , что российская армия активно готовится к обороне временно оккупированного ею Крыма, в частности создает позиционные районы на севере Джанкойского района.

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