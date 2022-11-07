Об этом сообщает латвийский портал Delfi.



Элксниньш заявил, что в войне РФ против Украины не будет победителей, и это человеческая трагедия.



"В Украине война – это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно", – ответил он на вопрос, кто является агрессором.



При этом мэр Даугавпилса назвал Крым частью Российской Федерации. После замечания о том, что мир не признает аннексии полуострова, латвийский политик сказал, что, несмотря на это, мир продолжил с Россией.

Ответственность за убийства гражданских в Буче в Киевской области Элксниньш возложил на РФ, Украину и США.



"За эту ситуацию отвечают все, прежде всего дипломаты – потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии", - сказал мэр по просьбе объяснить, почему он считает ответственной Украину.

На заявление латвийского политика отреагировал МИД Украины.

"Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейма Латвии", - написал в Facebook представитель МИД Олег Николенко.

"К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии", - добавил он.



Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейма осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.

В Киевской области до сих пор неузнаваемы тела 200 украинцев, погибших от рук российских захватчиков.

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