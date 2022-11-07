Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Мэр одного из крупнейших городов Латвии сделал скандальное заявление о Крыме и Буче: Украина ответила

Мэр одного из крупнейших городов Латвии сделал скандальное заявление о Крыме и Буче: Украина ответила

7 ноября, 2022 понедельник
10:51
война с Россией Буча

Мэр второго по размеру латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш сделал скандальное заявление о войне в Украине, в частности, назвал Крым российским и оправдал зверства оккупантов в Буче

Об этом сообщает латвийский портал Delfi.

Элксниньш заявил, что в войне РФ против Украины не будет победителей, и это человеческая трагедия.

"В Украине война – это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно", – ответил он на вопрос, кто является агрессором.

При этом мэр Даугавпилса назвал Крым частью Российской Федерации. После замечания о том, что мир не признает аннексии полуострова, латвийский политик сказал, что, несмотря на это, мир продолжил с Россией.

Ответственность за убийства гражданских в Буче в Киевской области Элксниньш возложил на РФ, Украину и США.

"За эту ситуацию отвечают все, прежде всего дипломаты – потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии", - сказал мэр по просьбе объяснить, почему он считает ответственной Украину.

На заявление латвийского политика отреагировал МИД Украины.

"Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейма Латвии", - написал в Facebook представитель МИД Олег Николенко.

"К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии", - добавил он.

Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейма осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.

  • В Киевской области до сих пор неузнаваемы тела 200 украинцев, погибших от рук российских захватчиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Латвия
Крым
Буча
Читайте также:
Херсон
5 ноября, 2022 суббота
В ОК "Юг" объяснили, что стоит за маневрами РФ с уходом из Херсона
Віталій Портников
5 ноября, 2022 суббота
Путин стремится организовать в мире голод и миграционный кризис в РФ: Портников о выходе России из "зернового соглашения"
Андрій Піонтковський
5 ноября, 2022 суббота
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.73
    Покупка 39.73
    Продажа 40.54
  • EUR
    Покупка 38.73
    Продажа 39.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
7 ноября
10:42
СБУ задержала в Одесской области бывшего боевика террористической группировки "Привидение"
10:33
Использовали 80%: в России осталось всего 120 "Искандеров", - ГУР
10:28
Эксклюзив
Российские командиры приказывают солдатам взрывать собственные запасы боекомплекта в Херсонской области, - политолог Молчанов
10:14
Инфографика
доллар
Курс валют сегодня: цены на доллар и евро
10:13
За сутки оккупанты 52 раза обстреляли Запорожскую область: есть погибший, разрушены 16 объектов инфраструктуры
10:00
В оккупированном Херсоне исчезла пропагандистское вещание и вернулось украинское радио, - спикер ОК "Юг"
09:39
Инфографика
Россия потеряла более 76 тыс. солдат, 5630 боевых бронемашин и 1782 артсистем за время полномасштабной войны, - Генштаб
09:25
КНДР провела испытания ракет
КНДР заявила, что недавний запуск ракет был имитацией удара по Южной Корее и США
09:24
"Невнимательно читал Достоевского": посол Украины в США прокомментировала слова Папы Римского о "гуманизме российского народа"
09:02
За сутки захватчики на Донбассе убили гражданского и ранили еще пятерых
08:55
Британская разведка объяснила, почему РФ не способна властвовать в воздухе над Украиной
08:47
Twitter будет блокировать пользователей, которые будут выдавать себя за других людей
08:41
Николай Княжицкий
Завершить войну только военным путем будет сложно
08:39
Джейк Салливан
Советник президента США Салливан провел тайные переговоры по войне в Украине с окружением Путина, - WSJ
08:31
РФ наступает на трех направлениях, однако ВСУ отразили вражеские атаки на 8 направлениях
08:19
Украинская авиация поразила 20 районов сосредоточения российских солдат и техники за сутки
08:15
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 11-го тура
08:01
ВСУ поразили вражеское подразделение батальона "Ахмат" в Лисичанске: более 30 убитых и 15 раненых
07:47
Россияне обстреляли из "градов" и артиллерии две общины Днепропетровщины
07:42
В Херсоне переодетые в гражданское россияне укрепляют позиции для уличных боев, - Генштаб
07:16
Оккупанты проводят массовые обыски в гражданских Луганщины и Херсонщины, у задержанных под пытками выбивают показания, - Генштаб
06:57
Twitter должен стать самым точным источником информации, - Маск
06:25
РФ не заставит Украину к переговорам с помощью угроз и снижает ядерную риторику, - ISW
06:00
Российская авиация подвергла бомбардировке лагеря оппозиции в Сирии, есть погибшие
05:43
Россия не вывела в Черное море ни одного носителя ракет "Калибр"
05:20
Украинское войско уничтожило пункт управления дронами и 3 склада с боеприпасами врага на Юге
2022, воскресенье
6 ноября
22:26
Зеленский: РФ может концентрировать силы и средства для повторных массированных ударов по украинской инфраструктуре
22:16
На фото Владимир Зеленский
Зеленский сообщил, что 4,5 млн украинцев не имеют электроснабжения
22:01
"Каждый, кто помогает РФ продлевать войну, должен вместе с ней отвечать за последствия": Зеленский о давлении на Иран
21:34
Папа Франциск заявил, что планировал встретиться с Путиным 25 февраля, но его остановил Лавров
21:28
Оккупанты взорвали высоковольтные линии электропередач и заминировали водонапорные скважины в Бериславе
21:07
Аналитика
Сергей Згурец
Россияне отступают из Херсона и строят три линии обороны на левом берегу Днепра. Колонка Сергея Згурца
20:58
Конгресc США
Россия стремится вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США с помощью ботоферм, - The New York Times
20:51
уничтоженая техника окупантов
Авиация ВСУ нанесла более 18 ударов, было поражено 17 районов сосредоточения личного состава и техники
20:32
За сутки оккупанты нанесли 3 авиационных, 3 ракетных удара и более 5 обстрелов с РСЗО
20:00
Украина возглавила Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
19:59
Оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении и пытаются удержать захваченные позиции на Харьковщине
В Каховке уничтожены 200 оккупантов, а в Бериславе россияне приказывают жителям уехать до 10 ноября
19:47
"Широкий и разнообразный" список: Украина пригласила в Болгарию 30 видов вооружения, включая ПВО
19:21
Обновлено
"Шахтер" разгромил "Ингулец", результаты и расписание других матчей 11-го тура
19:18
Призвал россиянок "рожать множество детей" для фронта. В Украине ликвидировали протоиерея РПЦ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV