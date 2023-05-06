Об этом сообщает Думская.

Группа депутатов внесла залог в 13 миллионов гривен, чтобы Труханов мог выйти из киевского СИЗО, куда его отправил ВАКС.

Ранее суд в рамках "дела Краяна" избрал городскому голове меру пресечения в виде залога в 30 миллионов гривен. Труханов пытался оспорить это решение и был взят под стражу в зале суда.

Обвиняемыми также проходят его заместитель Павел Вугельман, экс-председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелопмент элит" Петр Загодиренко, директор ООО "Valton Group" директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова.

Их действия квалифицировали по части 5 ст. 191 УК Украины - "завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

По данным следствия, упомянутые лица организовали продажу городу админздания бывшего завода "Краян" по заведомо завышенной цене, в результате чего громада понесла убытки в размере 185 млн грн.

В дальнейшем эти средства, вероятно, планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, учредитель и руководитель которого по данным НАБУ проживает на временно оккупированной территории Луганской области.