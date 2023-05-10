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Мэр Одессы Труханов опроверг слухи о бегстве в Россию

10 мая, 2023 среда
17:52
Общество Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов записал видеоролик, чтобы опровергнуть слухи о бегстве в Россию

Видео появилось на официальном телеграм-канале Одессы.

"Работаем ради нашего города. И мне жаль сегодня услышать, что в соцсетях распространяется информация, что я якобы куда-то уехал. Я считаю, что должно быть проведено расследование, кто распространил эту информацию в социальных сетях. Это сделано во время войны с целью дестабилизировать ситуацию в городе. Это сделано нашими врагами. Я считаю, что мы все должны работать вместе на Победу", - говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

  • За мэра Одессы Геннадия Труханова, взятого под стражу накануне, внесли более 13 млн грн залога и он вышел из СИЗО.
  • 6 мая стало известно, что Труханов уже на свободе и вернулся в Одессу, он был замечен в центре города.
  • После этого в сети начали распространяться слухи, что Геннадий Труханов бежал в Россию.
Видео
Украина
политика
Одесса
Одещина
Война с Россией
Геннадий Труханов
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