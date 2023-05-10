Мэр Одессы Труханов опроверг слухи о бегстве в Россию

Видео появилось на официальном телеграм-канале Одессы.

"Работаем ради нашего города. И мне жаль сегодня услышать, что в соцсетях распространяется информация, что я якобы куда-то уехал. Я считаю, что должно быть проведено расследование, кто распространил эту информацию в социальных сетях. Это сделано во время войны с целью дестабилизировать ситуацию в городе. Это сделано нашими врагами. Я считаю, что мы все должны работать вместе на Победу", - говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.