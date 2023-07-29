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Мэр норвежского города совершил четвертое велопутешествие в Украину и собрал 540 тыс. грн для ВСУ

29 июля, 2023 суббота
00:27
Война с Россией

Глава города Сокндал в Норвегии Йонас Андерсен Саед совершил 11-дневное велосипедное турне в пгт Железке на Тернопольщине, собрав 150,4 тысяч норвежских крон (545 тысяч гривен).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Андерсен отправился велосипедом из Сокндала в Железные, ставшие городами-побратимами после полномасштабного вторжения России в Украину, пишет норвежское издание Stavanger Aftenblad.

Вместе с мэром Сокндала отправился автомобиль, который передала норвежская инициатива Biler til Ukraina ("Авто для Украины") на нужды украинских Вооруженных Сил.

На собранные во время велосипедного турне средства Андерсен совместно с главой Железной общины Андреем Ногой приобрели два дрона Mavic, компьютерное оборудование для артиллерии, планшеты, тепловизор и генератор.

Нога рассказал в Facebook, что приобретенные вещи уже передали украинским военным, довольным такими подарками.

Как сообщал норвежский вещатель NRK, для Андерсена это четвертое путешествие велосипедом в Украину с начала полномасштабного вторжения. Во время каждой из них он собирал деньги в помощь украинским военным.

Среди прочего, после первой поездки мэру Сокндала удалось собрать примерно столько же – 150 тысяч норвежских крон. Эти средства спасли жизнь украинскому военному, который мог умереть без срочно приобретенных лекарств. В настоящее время он находится в реабилитации в Германии.

  • 12 июля министерство обороны Норвегии сообщило о предоставлении Украине двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS и тысяч микродронов Black Hornet.
  • Ранее Норвегия передавала Украине микродроны Black Hornet на сумму в 9 млн долларов в сотрудничестве с Великобританией.
  • 11 июля Норвегия увеличила фонд военной помощи Украине до 10 млрд. норвежских крон. Также страна увеличит свой вклад в Фонд поддержки Украины при НАТО.

Норвегия
помощь Украине
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