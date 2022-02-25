Мэр Николаева Сенкевич предупредил о разведении мостов в городе и призвал людей находиться дома
25 февраля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о разведении мостов в ближайшее время и попросил людей не выходить на улицу
Об этом он рассказал в фейсбуке.
По словам мэра, мосты в Николаеве разведут в ближайшее время на неопределенный срок. Также он призвал горожан как можно быстрее вернуться в свои дома и не выходить на улицу. Александр Сенкевич призвал следить за новостями на его странице в фейсбуке или на страницах горсовета.
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