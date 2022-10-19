Мэр Николаева призвал горожан подготовить запас питьевой воды и еды на неделю из-за возможных отключений электричества
Мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о необходимости иметь запасы питьевой воды и пищи на случай отключения электроэнергии и любых других непредвиденных обстоятельств
Об этом он написал в своем телеграме .
Сенкевич отметил, что из-за постоянных обстрелов россиянами критической инфраструктуры возможны непредсказуемые отключения электричества и воды.
"С начала войны я вас просил накапливать резервы питьевой воды, и сейчас кое-кто об этом забыл. Напоминаю: имейте недельный запас питьевой воды и еды на случай отключения электроэнергии, чтобы вы были готовы ко всему", - сказал в сообщении глава города.
Он также рассказал, что николаевские больницы оборудованы дизель-генераторами и даже при отключении света врачи проводили операцию и смогли ее завершить успешно.
- В ночь с 18 на 19 октября Силы обороны сбили 14 вражеских беспилотников "Shahed-136" над Николаевщиной.
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