Об этом он написал в своем телеграме .

Сенкевич отметил, что из-за постоянных обстрелов россиянами критической инфраструктуры возможны непредсказуемые отключения электричества и воды.

"С начала войны я вас просил накапливать резервы питьевой воды, и сейчас кое-кто об этом забыл. Напоминаю: имейте недельный запас питьевой воды и еды на случай отключения электроэнергии, чтобы вы были готовы ко всему", - сказал в сообщении глава города.

Он также рассказал, что николаевские больницы оборудованы дизель-генераторами и даже при отключении света врачи проводили операцию и смогли ее завершить успешно.

В ночь с 18 на 19 октября Силы обороны сбили 14 вражеских беспилотников "Shahed-136" над Николаевщиной.