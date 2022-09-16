Мэр Николаева объяснил, как будет работать уличное освещение в вечернее время

Об этом Сенкевич сообщил в telegram.

Мэр предупредил, что этот вопрос согласуют с военными.

"В осеннее время на улице начинает темнеть рано, поэтому многие из вас спрашивают, когда в Николаеве снова начнет работать уличное освещение. Планируем запустить его в октябре - до 22:00. Этот вопрос мы обязательно согласуем с нашими военными, а сейчас проверяем и готовим к этому городские сети. Дополнительно вам еще сообщу. Оставайтесь на связи", - говорится в сообщении мэра Николаева Александра Сенкевича.

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