Мэр Москвы заявил о якобы атаке БПЛА на столицу РФ
Московские власти жалуются, что в ночь с 27 на 28 июля столицу РФ атаковали БПЛА
Об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание РИА Новости.
"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, сбитого силами министерства обороны", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин
Разрушений и пострадавших вроде бы нет.
- В ночь на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы . Повреждено здание рядом с министерством обороны РФ и бизнес-центра, а власти обвиняют в атаке беспилотников Украину.
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