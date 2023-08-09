Мэр Москвы сообщил об атаке на город двумя беспилотниками

Об этом он написал на своей странице в телеграмме.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших от падения обломков нет.

Позже Минобороны России сообщило, что дроны пытались атаковать объекты в Московской области и были уничтожены.

Также о звуках взрывов сообщают пользователи соцсетей.

Видео, где зафиксирован вроде бы момент сбития одного из дронов обнародовал телеграмм-канал Shot.