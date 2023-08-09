Мэр Москвы сообщил об атаке на город двумя беспилотниками
Мэр Москвы Собянин сообщил об атаке на город двумя беспилотниками, которые удалось сбить системой ПВО
Об этом он написал на своей странице в телеграмме.
"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - говорится в сообщении.
Пока информации о пострадавших от падения обломков нет.
Позже Минобороны России сообщило, что дроны пытались атаковать объекты в Московской области и были уничтожены.
Также о звуках взрывов сообщают пользователи соцсетей.
Видео, где зафиксирован вроде бы момент сбития одного из дронов обнародовал телеграмм-канал Shot.
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