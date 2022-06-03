Мэр Москвы Собянин приехал в оккупированный Луганск "договариваться о сотрудничестве"
Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в оккупированный россиянами Луганск, чтобы подписать соглашение о так называемом сотрудничестве с главарем террористов "ЛНР"
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на российское издание Интерфакс.
Как стало известно, Собянин провел встречу с главой террористов так называемой ЛНР Леонидом Пасечником и "городским главой" Луганска. Собянин и так называемый мэр подписали "декларацию" об установлении между Москвой и Луганском "дружеских побратимских связей". Кроме того, Собянин встретился с террористом Сергеем Козловым, "премьером ЛНР", чтобы подписать соглашение о "торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве".
"Здесь в Луганске находится около 1500 работников разных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Город Москва предоставит гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов – Луганска и Донецка. Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, создание здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети", - провозгласил Собянин.
Кроме того, россияне заявляют, что в Луганск уже завезли материалы и технику для восстановления объектов инфраструктуры.
- Напомним, 3 июня глава Луганской ОГА Гайдай сообщил , что ВСУ отбили 20% Северодонецка, россияне потеряли много техники
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