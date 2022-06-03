Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на российское издание Интерфакс.

Как стало известно, Собянин провел встречу с главой террористов так называемой ЛНР Леонидом Пасечником и "городским главой" Луганска. Собянин и так называемый мэр подписали "декларацию" об установлении между Москвой и Луганском "дружеских побратимских связей". Кроме того, Собянин встретился с террористом Сергеем Козловым, "премьером ЛНР", чтобы подписать соглашение о "торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве".

"Здесь в Луганске находится около 1500 работников разных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Город Москва предоставит гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов – Луганска и Донецка. Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, создание здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети", - провозгласил Собянин.

Кроме того, россияне заявляют, что в Луганск уже завезли материалы и технику для восстановления объектов инфраструктуры.

Напомним, 3 июня глава Луганской ОГА Гайдай сообщил , что ВСУ отбили 20% Северодонецка, россияне потеряли много техники

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