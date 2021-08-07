Мэр Минска приказал убрать с "лучших полок" продукты из Украины

Об этом передает Еспресо.TV.



"Мы открыто поставили им вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввел против нас санкции - Украина, Литва, Польша - и их продукты (конфеты, кондитерские изделия, чай, печенье) находятся в магазинах на лучших полках! При этом отечественные еще надо найти . Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: если не изменится ситуация, мы примем меры ", - цитирует мэра Минска газета Наша нива.



Также он предложил принять такое решение "на национальном уровне".

