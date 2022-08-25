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Мэр Мелитополя советует эвакуироваться из города до начала отопительного сезона

25 августа, 2022 четверг
20:42
Общество

Перспективы, что в городе появится газ, которого нет уже больше месяца, мизерные, поэтому по возможности людям следует выехать на подконтрольную Украине территорию

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Более месяца в городе нет газа, с которым так или иначе связано 95% отопления. На сегодняшний день перспективы того, что газ появится, мизерны, – заявил Иван Федоров. – К примеру, в Бердянске газ пропал на два месяца раньше, чем в Мелитополе, у них есть теоретическая техническая возможность присоединиться к газовой магистрали со стороны Донецка, но этого до сих пор не сделали. В Бердянске газа нет до сих пор. Поэтому то, что будет проложена какая-то труба и газ пойдет в Мелитополь - миф, которым пропагандисты пытаются ввести в заблуждение".

По словам городского головы, ранее в Мелитополе были твердотопливные котельные, но они разрушены, так что тоже функционировать не смогут.

"До начала отопительного сезона остается два месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию", – заявил Федоров.

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