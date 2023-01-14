Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Громкое утро для рашистов в Мелитополе. Только (сообщение опубликовано в 04:20 – ред.) в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Федоров сообщал , что в Мелитополе количество россиян, кадыровцев, бурят и осетинов больше местных жителей, а коллаборанты распространяют фейк, что после деоккупации всех жителей Мелитополя ждет "судилище".

В другой части Запорожья, в Бердянске 13 января в районе аэродрома раздалось несколько взрывов, разгорелся большой пожар, также в городе взорвали автомобиль так называемого главы оккупационной администрации района Алексея Кичигина.

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