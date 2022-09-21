Мэр Мелитополя призвал мужчин призывного возраста немедленно покинуть город: после 1 октября оккупанты будут "выпускать" только на фронт
Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста немедленно эвакуироваться из города, поскольку оккупанты будут отправлять их на войну с Украиной
Об этом он написал в телеграме .
По словам Федорова, после объявленной частичной мобилизации в РФ захватчики устроят "настоящую охоту" на мужчин, чтобы отправить их на войну с Украиной. Эти меры касаются временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
Мэр Мелитополя сообщает, что в случае отказа идти воевать за Россию придется иметь дело с заградотрядами.
"На мужчин будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть, придется иметь дело с чеченскими заградотрядами. Шансов спастись не останется!" – пишет Федоров
Также он отметил, что с 1 октября российские войска будут "выпускать" за пределы оккупированных территорий только при наличии спецпропусков.
"Осталось меньше 10 дней для выезда! Призываем срочно покинуть временно оккупированные территории!" – подчеркнул мэр Мелитополя.
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