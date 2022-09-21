Об этом он написал в телеграме .

По словам Федорова, после объявленной частичной мобилизации в РФ захватчики устроят "настоящую охоту" на мужчин, чтобы отправить их на войну с Украиной. Эти меры касаются временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Мэр Мелитополя сообщает, что в случае отказа идти воевать за Россию придется иметь дело с заградотрядами.

"На мужчин будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть, придется иметь дело с чеченскими заградотрядами. Шансов спастись не останется!" – пишет Федоров

Также он отметил, что с 1 октября российские войска будут "выпускать" за пределы оккупированных территорий только при наличии спецпропусков.

"Осталось меньше 10 дней для выезда! Призываем срочно покинуть временно оккупированные территории!" – подчеркнул мэр Мелитополя.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России.

В ответ на это антивоенные движения России объявили о проведении акций протеста во всех городах РФ 21 сентября.

В Беларуси заявили , что страна не нуждается в проведении мобилизации.