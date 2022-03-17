Мэр Мелитополя после плена: спасибо каждому, кто, не боясь заключения и репрессий, выходил на митинги и декларировал, что мы – свободный народ
Освобожденный из российского плена городской голова Мелитополя Иван Федоров записал первое видеообращение. Он поблагодарил всех мелитопольцев и президента за ежедневную борьбу
Видеообращение Иван Федоров опубликовал в Facebook.
"Я хочу поблагодарить каждого мелитопольца, который, не боясь тюрьмы, не боясь репрессий, не боясь допросов, отстаивал свою позицию. Выходил на митинг, выходил на демонстрации, тем самым декларировал, что мы свободный народ, мы Украинцы, мы мелитопольцы". У нас так принято – отстаивать свои интересы", – сказал Федоров.
Также городской голова поблагодарил президента Владимира Зеленского. И добавил, что обо всех деталях и планах сообщит впоследствии.
- Напомним, 12 марта Владимир Зеленский попросил международное сообщество приложить все усилия для освобождения захваченного российскими оккупантами городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
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