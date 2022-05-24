Мэр Мариуполя Бойченко во время форума в Давосе призвал мировых лидеров наложить эмбарго на российское топливо
Мэр Мариуполя во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался по поводу необходимости эмбарго на российское топливо
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Сообщается, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мировых лидеров наложить эмбарго на российские нефть и газ.
"Сегодня Россия продолжает вести полномасштабную войну против Украины, убивать мирных людей и разрушать города. Весь цивилизованный мир должен совместными усилиями остановить эту военную машину. Эмбарго на нефть и газ позволит остановить возможность спонсировать войну и агрессию. Мы должны вместе встать на защиту свободы и демократии. Победа Украины – это победа Европы. Победа свободы, демократии и нашей независимости", – отметил Бойченко.
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