Мэр Лозовой посоветовал жителям города переехать из-за угрозы ракетных ударов

Об этом голова города Лозовая Сергей Зеленский написал в Facebook.



"Я как городской голова прежде всего забочусь о вашей безопасности, поэтому вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. Пока нет угрозы для Лозовщины, однако в последние дни стали чаще возникать опасности ракетных ударов", - написал Зеленский.



Он добавил, что 4 апреля будут курсировать электропоезда в полтавском направлении в 12, 13 и 14 часов.

Напомним, 22 марта, оккупант нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 человек получили ранения.

1 марта сообщалось о российском авианалете на Лозовую в Харьковской области.