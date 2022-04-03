Мэр Лозовой посоветовал жителям города переехать из-за угрозы ракетных ударов
Мэр города Лозовая Харьковской области посоветовал горожанам перебраться в более безопасные места
Об этом голова города Лозовая Сергей Зеленский написал в Facebook.
"Я как городской голова прежде всего забочусь о вашей безопасности, поэтому вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. Пока нет угрозы для Лозовщины, однако в последние дни стали чаще возникать опасности ракетных ударов", - написал Зеленский.
Он добавил, что 4 апреля будут курсировать электропоезда в полтавском направлении в 12, 13 и 14 часов.
- Напомним, 22 марта, оккупант нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 человек получили ранения.
- 1 марта сообщалось о российском авианалете на Лозовую в Харьковской области.
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