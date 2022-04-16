Мэр Лозовой на Харьковщине призвал людей срочно уехать из города

Об этом он написал в Facebook.



"Внимание, Лозовчане! Прошу срочно отъехать поезд Лозова-Хмельницкий в 17:30", - написал Зеленский.



Он также сообщил об эвакуационных автобусах из города,



"Автобусы для эвакуации лозовчан подадут в 17:30 на площади в центре города (напротив лицея №10), а также в 17:30 у сквера Афганцев", - отметил мэр.

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