Мэр Купянска в Харьковской области сдал город российскому войску

Об этом Мацегора сообщил в видеообращении в официальном Facebook-аккаунте города.



Мэр Купянска Геннадий Мацегора провел переговоры с военными Российской Федерации и сдал город агрессору из-за угроз применения вооруженной атаки.



"Мы обсудили действия военных, которые поставили цель зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. Они убедили меня, что это никак не отразится на жизни города. Будут работать школы, детсады, больницы, продуктовые магазины. Я принял это решение, вся ответственность на мне. Я нахожусь в городе.", - сказал Мацегора.



В комментариях жители города осудили действия мэра.



Мацегору избрали мэром Купянска в 2020 году от партии ОПЗЖ.

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