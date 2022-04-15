Мэр Купянска после сдачи города россиянам уехал в РФ, - Синегубов
Городской голова Купянска Харьковской области после сдачи города врагу бежал в РФ
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью РБК-Украина.
"Если говорить о Купянске, глава этого города был первым изменником. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклия - там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов", - сказал Синегубов.
Он добавил, что в захваченный поселок Липцы под Харьковом оккупанты привезли своего "руководителя", местного человека, который в течение последних двух лет жил в РФ.
"Оккупанты пытались там установить какой-то свой порядок, однако никаких шагов по поддержке "русского мира" и тому подобное, по нашей информации, они не делали. Им, собственно говоря, этот населенный пункт нужен исключительно как место дислокации для атаки на город Харьков",- отметил руководитель ОВА.
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