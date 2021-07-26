Мэр Кропивницкого предлагает открыть пункты вакцинации в общественном транспорте
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заявил, что город планирует развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в троллейбусах и автобусах
Об этом он сказал во время совещания, передает НВ .
"Мы можем организовать пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их в дальние микрорайоны - Лелековка, Арнаутово или Завадовка. Транспорт обработать дезинфекторами, Wi-Fi, то есть интернет - связь организовать возможно", - сказал Райкович.
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Мэр считает, что коммунальщики должны активнее прививаться.
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"Предприятия, сфера услуг, кафе, рестораны, все максимально должны быть вовлечены в процесс вакцинации. Все, кто на работе общаются с людьми, кому не противопоказана вакцинация, должны быть привиты", - сказал он.
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