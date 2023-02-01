Об этом сообщает мэр Гончаренко на своей странице.

"ФБ удалил публикацию об обстреле города, потому что я оскорбил чьи-то чувства... я чего-то не понимаю", - написал городской голова Краматорска.

Ранее Александр Гончаренко написал, что российские войска обстреляли кладбище.

"Ракетой по кладбищу. Разворотили могилы. Нравственные уроды? Наверное. Но наверное, для них это наоборот – моральная норма. Нет прощения, даже после смерти", - информировал тогда мэр.