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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Мэр Краматорска сообщил, что Facebook удалил его пост об обстреле города

Мэр Краматорска сообщил, что Facebook удалил его пост об обстреле города

1 февраля, 2023 среда
17:39
война с Россией

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко написал, что Facebook удалил его пост об обстреле городского кладбища российскими войсками

Об этом сообщает мэр Гончаренко на своей странице.

"ФБ удалил публикацию об обстреле города, потому что я оскорбил чьи-то чувства... я чего-то не понимаю", - написал городской голова Краматорска.

Ранее Александр Гончаренко написал, что российские войска обстреляли кладбище.

"Ракетой по кладбищу. Разворотили могилы. Нравственные уроды? Наверное. Но наверное, для них это наоборот – моральная норма. Нет прощения, даже после смерти", -  информировал тогда мэр.

  • Прошедшие сутки, 31 января, вражеские войска обстреливали на Донетчине: Верхнекаменское, Спирное, Берестово, Белогоровку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу, Майорск, Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдиевку, Водяное, Георгиевку, Марьинку, Победу, Большую Новоселку, Нескучное, Новоукраинку, Богоявленку, Угледар, Никольские Дачи, Времивку и Новополь. А ВСУ отразили атаки в 8 городах и селах.
  • За 31 января от рук российских войск погибли четыре местных жителя Донецкой области. Еще шесть гражданских получили ранения.

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Краматорск
Донетчина
воєнні злочини Росії
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