Мэр Краматорска показал последствия ночного авиаудара по городу
Ночью в Краматорске, во время объявленной воздушной тревоги, российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по спальным районам города и частному сектору
Об этом в соцсети сообщил городской голова Александр Гончаренко.
Он отметил, что сейчас еще не время возвращаться в Краматорск.
"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв. Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас - рядом! Еще рано возвращаться, как бы тяжело вам ни было", – написал Гончаренко.
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