Мэр Краматорска показал последствия ночного авиаудара по городу

Об этом в соцсети сообщил городской голова Александр Гончаренко.

Он отметил, что сейчас еще не время возвращаться в Краматорск.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв. Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас - рядом! Еще рано возвращаться, как бы тяжело вам ни было", – написал Гончаренко.

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