Мэр Конотопа Семенихин облил нардепа-"слугу" Качуру водой: полиция завела дело

Об этом говорится в заявлении партии Слуга народа.



"Народный депутат Александр Качура участвовал в заседании сессии Конотопской ОТГ, во время которой мэр Конотопа Артем Семенихин и его охрана спровоцировали драку", - заявляет партия.



На видео из горсовета мэр Семенихин подходит к Качуре и обливает его водой, которую тот принес на сессию. Качура рассказывал, якобы плохая вода в городе. Он сказал, что получил бутылку водопроводной воды от горожан, вручил ее мэру. После этого происходит короткая потасовка, а охрана мэра-свободовца Семенихина разнимает противников.



В ответ мэр Артем Семенихин рассказал, что небольшой городок Тростянец получил 300 млн грн из госбюджета на строительство спорткомплекса, в то время как Конотопу народные избранники средств, в том числе на водопровод, выделять не спешат. После чего заявил, что "депутат перегрелся" и "его надо освятить местной святой водой".

Позже Семенихин в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook, заявил, что Качура спровоцировал его, "поливая грязью" город. Он также заявил, что Качура шантажировал его, угрожая препятствовать его деятельности и инициировать возбуждение уголовных производств против него, если мэр города не будет выполнять его указаний. В частности, по словам Семенихина, Качура требовал, чтобы он подал в качестве кандидата на должность секретаря Конотопского горсовета подконтрольного ему человека.По факту драки правоохранители возбудили уголовное дело по статье о препятствовании работе народного депутата.