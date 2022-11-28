Об этом Виталий Кличко, мэр Киева, сказал в интервью РБК-Украина .

"Мы рассчитываем, что у нас будут внутренние мощности, чтобы метро ни в коем случае не остановилось", - подчеркнул он.

По словам мэра, метро обогреть трудно, но в городе достаточное количество школ и детских садов, которые прошли термосанацию, то есть соответствующие ремонты по утеплению.

"Они уже готовы как пункты обогрева. В этих заведениях есть большие спортивные залы, столовые, актовые залы. И каждое из этих сооружений может принять большое количество людей. Они находятся почти в каждом микрорайоне нашего города", - добавил Кличко.

Ранее он также отметил, что жителей Киева не будут полностью эвакуировать в случае новых ракетных ударов по энергоинфраструктуре города. Однако стабилизационные отключения света будут продолжаться, скорее всего, до весны.

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