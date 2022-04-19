Мэр Херсона просит Зеленского объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации

Об этом мэр Херсона Игорь Колыхаев написал в письме, адресованном президенту Украины, руководителю его офиса, Министру по вопросам ТОТ и председателю Херсонской ОВА, информирует "Украинская правда".

"Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага введения "рублевой зоны". Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм , что может быть основанием для привлечения должностных лиц к ответственности прошу максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности:

написание должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно местонахождение административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов.

исполнение полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является...

дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (светло-, газо-, водо-, электроснабжение , вывоз мусора и т.д.".

Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.





Напомним, в Херсонской области Россия готовит псевдореферендум на первую декаду мая. Уже печатают бюллетени.

Зеленский отмечает, что оккупнты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру "Л/ДНР" и требует новых санкций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb