Мэр Херсона просит Зеленского объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации
Городской голова Херсона Игорь Колыхаев призывает президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками
Об этом мэр Херсона Игорь Колыхаев написал в письме, адресованном президенту Украины, руководителю его офиса, Министру по вопросам ТОТ и председателю Херсонской ОВА, информирует "Украинская правда".
"Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага введения "рублевой зоны". Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм , что может быть основанием для привлечения должностных лиц к ответственности прошу максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности:
- написание должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно местонахождение административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов.
- исполнение полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является...
- дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (светло-, газо-, водо-, электроснабжение , вывоз мусора и т.д.".
Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.
- Напомним, в Херсонской области Россия готовит псевдореферендум на первую декаду мая. Уже печатают бюллетени.
- Зеленский отмечает, что оккупнты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру "Л/ДНР" и требует новых санкций.
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