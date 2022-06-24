Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Именно с момента оккупации Колыхаев начал осваивать бюджетные средства города Херсона. Это цветочки, фонтаны, парки Херсона, ремонт дорог и так далее. Колыхаев маскируется тем, что он заботится о херсонцах, однако в свою очередь он создает картинку для оккупантов. Также он отмечает, что работает дистанционно, но люди в оккупированном Херсоне видят, как Колыхаев каждое утро ездит играть в теннис.После обеда к нему приходит Костяк, именно тот гауляйтер, которого взрывали, и руководитель 90-й исправительной колонии Херсона. Они все приходят к Колыхаеву в гости и проводят себе совещания, а затем он свободно передвигается по Херсону и утверждает, что работает для людей", - отметил Хлань.



Хлань также отметил, что Колыхаев – единственный городской голова, который не был незаконно арестован оккупационными властями.



"Колыхаев говорил, что работает под украинским флагом, это все хорошо, но ему позволяли это делать оккупанты, потому что Колыхаев создавал картинку, как все хорошо", - сказал Хлань.

Утром 24 июня в Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко, которого оккупанты назначили "начальником департамента семьи, молодежи и спорта"

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