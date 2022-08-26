Мэр Харькова уволил Сергея Колесника за "поведение, несовместимое в условиях войны со статусом госслужащего"
Городской голова Харькова Игорь Терехов уволил Сергея Колесника с должности директора департамента земельных отношений горсовета
Об этом сообщили в телеграм-канале Харьковского городского совета.
"Директор департамента земельных отношений уволен за поведение, несовместимое в условиях войны со статусом находящегося на госслужбе человека. Такое будет с каждым, кто позволит себе что-то подобное", - сказал Терехов.
Сергей Колесник 24 августа опубликовал фото из Франции, на что обратили внимание пользователи telegram и местные СМИ. На одной из фотографий чиновник позировал на центральной площади в Ницце, держа в руках пакет из элитного бутика Hermes, на двух других стоял рядом с машиной Porsche с харьковскими номерами. После того, как его фото было распространено в соцсетях, Сергей Колесник закрыл доступ к своей facebook-страницы.
После этого фракция "Европейская солидарность" в Харьковском горсовете возмутилась, что пока Харьков находится под активным обстрелом российских оккупантов и граждане защищают город, Колесник решил посетить французский курорт.
"Пока Харьков подвергается ежедневным обстрелам российских ракет, чиновник Харьковского горсовета откровенно делится подробностями своего курортного отдыха во Франции", - говорится в сообщении.
- 24 августа в Малой Даниловке Харьковской области зафиксировали попадание российских снарядов в дома и инфраструктуру. Известно, что два мирных жителя получили ранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.44
- Актуальное
- Важное