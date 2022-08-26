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Главная Общество Мэр Харькова уволил Сергея Колесника за "поведение, несовместимое в условиях войны со статусом госслужащего"

Мэр Харькова уволил Сергея Колесника за "поведение, несовместимое в условиях войны со статусом госслужащего"

26 августа, 2022 пятница
17:20
Общество

Городской голова Харькова Игорь Терехов уволил Сергея Колесника с должности директора департамента земельных отношений горсовета

Об этом сообщили в телеграм-канале Харьковского городского совета.

"Директор департамента земельных отношений уволен за поведение, несовместимое в условиях войны со статусом находящегося на госслужбе человека. Такое будет с каждым, кто позволит себе что-то подобное", - сказал Терехов.

Сергей Колесник 24 августа опубликовал фото из Франции, на что обратили внимание пользователи telegram и местные СМИ. На одной из фотографий чиновник позировал на центральной площади в Ницце, держа в руках пакет из элитного бутика Hermes, на двух других стоял рядом с машиной Porsche с харьковскими номерами. После того, как его фото было распространено в соцсетях, Сергей Колесник закрыл доступ к своей facebook-страницы.

После этого фракция "Европейская солидарность" в Харьковском горсовете возмутилась, что пока Харьков находится под активным обстрелом российских оккупантов и граждане защищают город, Колесник решил посетить французский курорт.

"Пока Харьков подвергается ежедневным обстрелам российских ракет, чиновник Харьковского горсовета откровенно делится подробностями своего курортного отдыха во Франции", - говорится в сообщении.

  • 24 августа в Малой Даниловке Харьковской области зафиксировали попадание российских снарядов в дома и инфраструктуру. Известно, что два мирных жителя получили ранения.

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Харьков
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