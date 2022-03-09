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Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал об эвакуации и поблагодарил бойцов 206-го батальона за прикрытие

9 мартa, 2022 среда
20:29
Общество

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал об эвакуации горожан, которая длится уже несколько дней подряд

Об этом он сказал в эфире Прямого .

"Я хочу поблагодарить всех волонтеров, 206-й батальон территориальной обороны, которые помогают нам вывозить людей из Романовки. Хочу поблагодарить областное руководство, которое тоже предоставляет автобусы, и вывозят. Охрана – ребята из 206-го батальона, люди себя спокойно чувствуют. И мы через Романовку вывозим в Киев людей на железнодорожный вокзал", – говорит городской голова Ирпеня.

Он напомнил, что вчера была договоренность о "зеленом коридоре", когда Ирпень, Ворзель, Гостомель и Буча будут иметь возможность вывезти своих мирных жителей.

"Но сработало это только в Ирпене. Приехали автобусы, мы помогли, погрузили людей, пожилых людей, инвалидов. А в Буче, в Гостомеле это сорвалось. И мы видим, что сегодня представители России не выполняют эти договоренности", – констатировал городской голова. .

"Всех, кто организовывал "зеленый коридор", мы хотим поблагодарить. И хочу предложить, что через наш город, через Ирпень могут идти и гостомельчане, и бучанцы, и люди из Ворзеля. И мы будем выводить через мост, через Романовку на Киев отправлять людей – с 10 часов и до последнего человека. Кто будет приходить, мы будем отправлять всех", – говорит Маркушин.

Он также сообщил о трагических случаях, когда оккупанты расстреливали мирных жителей, пытавшихся выехать из опасной зоны.

"Когда из Стоянки выезжали люди на автомобилях, их расстреливали. Многие женщины и дети погибли. Нельзя стрелять в мирных жителей. Когда там было написано "Дети" или красный крест. Это – факты. И ни одного ребенка, ни одну женщину, ни одного гражданина Украины мы им не простим. Часть этих преступлений, конечно, задокументирована, есть видео, есть фото. И мы передадим в определенные службы", – говорит глава Ирпеня.

"Сейчас то время, когда мы должны все вместе объединиться. Это время, когда творится новая история Украины. Это время испытаний. Мы с вами находимся на своей земле. Мы с вами воюем за Украину, за свои семьи. За свою землю. . Мы ни одного оккупанта не потерпим в нашей стране. И мы будем воевать до последней капли крови за нашу страну. За наш народ. Мы обязательно победим", - подчеркнул Маркушин.

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война с Россией
Ирпень
война
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