Мэр Геническа сообщил о войсках РФ в городе

Об этом мэр Геническа Александр Тулупов сообщилУкринформу .

"Да, правда (в городе российских войск, - ред.). Я перешел из городского совета в администрацию, из главного районного совета мы здесь находимся, заместители моих в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Все окружили", - подчеркнул. он.

Тулупов сообщил, что мы должны обеспечить жизнедеятельность города, района.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb