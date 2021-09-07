Мэр Франковска запретил выплачивать материальную помощь на лечение COVID-19 невакцинированным жителям
Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города
Об этом передает Zaxid.net .
Отмечается, что во время совещания в мэрии директор департамента социальной политики Василий Семанюк сообщил, что с начала 2021 года около 4 тыс. жителей громады получили более 11 млн грн на лечение COVID-19.
Марцинкив отметил, что это большие суммы и дал поручение чиновникам уточнять были ли вакцинированы жители, которые просят помощь на лечение от коронавируса, .
"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Если не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", - добавил он.
- Напомним, Марцинкив планировал обязать всех работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска вакцинироваться или будут увольнения.
- Впоследствии, омбудсмен Людмила Денисова заявила, что увольнение работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска за отказ от вакцинации от COVID будет нарушением прав человека.
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