Об этом Дмитрий Орлов написал в телеграме.

"Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельствам местных жителей из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд!", - говорится в сообщении.

Напомним, в разведке предупредили, что РФ готовит на Запорожской АЭС провокации под украинским флагом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb