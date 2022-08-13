Мэр Энергодара предупреждает об очередных провокациях оккпантов и просит людей не выходить на улицы
Мэр оккупированного Энергодара просит местных быть осторожными и по возможности ограничить пребывание на улицах
Об этом Дмитрий Орлов написал в телеграме.
"Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельствам местных жителей из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд!", - говорится в сообщении.
- Напомним, в разведке предупредили, что РФ готовит на Запорожской АЭС провокации под украинским флагом.
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