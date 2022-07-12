Мэр Энергодара назвал ночные обстрелы здания СБУ провокацией
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов убежден, что ночные обстрелы здания СБУ были провокацией
Об этом он пишет в своем Telegram.
Также мэр сообщает о хаотических выстрелах, которые звучали ночью в разных микрорайонах города: оккупанты просто стреляли в воздух.
""Обстрел" здания СБУ – это провокация самих рашистов. Как и дальнейшая стрельба в воздух на улицах города. А настоящим является то, что обстреливать здание СБУ нашим вооруженным силам нет никакого смысла, поскольку оно уже длительное время не используется самими орками. И нашим спецслужбам об этом известно. На самом деле это военные РФ обстреляли и затем показали повреждение гаража, который находится недалеко от здания СБУ. Остается открытым вопрос, для чего им это нужно", – отмечает Дмитрий Орлов.
- Напомним, в ночь на 12 июля в оккупированном Энергодаре дроны дважды атаковали и повредили здание СБУ, занятое войсками врага.
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