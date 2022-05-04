Мэр Энергодара анонсировал на 4 мая два гумкоридора из города

Об этом в телеграмме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



"4 мая открыт эвакуационный коридор на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку - Камянское и через Токмак - Орехов. Также будет возможность доехать из Запорожья в Энергодар по указанным маршрутам", - подчеркнул он.



В случае изменения ситуации на линии столкновения движение по указанным направлениям может быть ограничено.

На 29 апреля в Энергодаре оккупанты собирали глав ОСМД, чтобы требовать персональные данные жителей.

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