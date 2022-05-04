Мэр Энергодара анонсировал на 4 мая два гумкоридора из города
В течение 4 мая работают два гуманитарных коридора для эвакуации из Энергодара в Запорожье, также можно ездить в обратном направлении
Об этом в телеграмме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"4 мая открыт эвакуационный коридор на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку - Камянское и через Токмак - Орехов. Также будет возможность доехать из Запорожья в Энергодар по указанным маршрутам", - подчеркнул он.
В случае изменения ситуации на линии столкновения движение по указанным направлениям может быть ограничено.
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