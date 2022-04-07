Мэр Днепра советует эвакуированным с Востока не задерживаться в городе и отправляться на Запад
Эвакуированным из восточных областей жителям лучше надолго не останавливаться в Днепре и ехать на Запад Украины. Также местные власти призывают жителей Днепра переехать в более безопасные регионы
Об этом мэр Днепра Борис Филатов сказал в видеообращении в телеграмме.
По его словам, сейчас в город прибывают многие эвакуированные люди из восточных областей, в частности, с Луганщины. Часть из них в городе находятся транзитом и дальше двигаются на запад Украины.
"Но многие люди прибывают автобусами, частным транспортом. Я бы очень их просил и настойчиво им рекомендовал перемещаться дальше на запад Украины, потому что там безопаснее. У всех есть возможность восстановить силы, отдохнуть, а дальше – двигаться на запад", – сказал Филатов.
Особого желания днепрян уехать из города пока не наблюдается, есть даже определенный "обратный отток" – выехавшие семьи пытаются вернуться.
"Я бы также не рекомендовал этого делать. Пока ситуация на Донбассе постепенно накаляется, и мы понимаем – апрель будет довольно горячим. Поэтому большая просьба ко всем, кто имеет возможность, уехать. Это касается, в первую очередь, женщин, детей и пожилых людей, а также тех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и промышленных предприятий… Лучше побыть в более безопасном месте", – сказал Филатов.
Он добавил, что все коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме.
- Напомним, Вечером 6 апреля в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области произошли мощные взрывы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.63
- Актуальное
- Важное