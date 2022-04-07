Мэр Днепра советует эвакуированным с Востока не задерживаться в городе и отправляться на Запад

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сказал в видеообращении в телеграмме.



По его словам, сейчас в город прибывают многие эвакуированные люди из восточных областей, в частности, с Луганщины. Часть из них в городе находятся транзитом и дальше двигаются на запад Украины.



"Но многие люди прибывают автобусами, частным транспортом. Я бы очень их просил и настойчиво им рекомендовал перемещаться дальше на запад Украины, потому что там безопаснее. У всех есть возможность восстановить силы, отдохнуть, а дальше – двигаться на запад", – сказал Филатов.



Особого желания днепрян уехать из города пока не наблюдается, есть даже определенный "обратный отток" – выехавшие семьи пытаются вернуться.



"Я бы также не рекомендовал этого делать. Пока ситуация на Донбассе постепенно накаляется, и мы понимаем – апрель будет довольно горячим. Поэтому большая просьба ко всем, кто имеет возможность, уехать. Это касается, в первую очередь, женщин, детей и пожилых людей, а также тех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и промышленных предприятий… Лучше побыть в более безопасном месте", – сказал Филатов.



Он добавил, что все коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме.

Напомним, Вечером 6 апреля в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области произошли мощные взрывы.



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