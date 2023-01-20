Мэр Днепра рассказал о восстановительных работах в доме, в который попала ракета

Об этом в telegram сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

"Сейчас с теплом и водой уже 16 подъездов! У других продолжаются работы. Электроснабжение возобновили в 15 подъездах. За выходные подсоединим еще один в пятом корпусе. Газ подается в 13 подъездов. Также возобновили работу уже 14 лифтов. Заменили почти сотню выбитых окон. На очереди стоят укрепленные и затянутые пленкой. Не только в доме, но и в близлежащем общежитии государственной академии физкультуры и спорта", - говорится в сообщении мэра.

Кроме этого, Филатов также добавил, что остальные работы будут возобновлены после окончания инструментального обследования.

В частности, по его словам, уже сейчас люди понемногу возвращаются в собственные дома.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома.

В 13:00 17 января в Днепре закончились поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 45 человек, из них 6 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.

По состоянию на 18 января без вести пропавшими считали 17 человек.

Пропавшими без вести из-за удара РФ по многоэтажке в Днепре считаются 11 человек. Кроме того, полиция приняла 560 заявлений по факту поврежденного в результате удара имущества.

По состоянию на 19 января в результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре известно о 46 погибших украинцах.

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