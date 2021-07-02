Мэр Днепра Филатов заявил, что купил билет в космос
Мэр Днепра Борис Филатов купил билет на полет в космос у компании Virgin Galactic, которая 11 июля должна осуществить суборбитальный полет первых коммерческих астронавтов
Об этом он написал в Facebook.
"Уже 11 июля, как и обещал Ричард Брэнсон, он первым в нашей команде "Virgin Galactic" летит в космос, чтобы личным примером показать успех нашего проекта. Мой номер - 146-й", - говорится в сообщении.
Филатов уточнил, что ждал момента долгие годы и полет в космос откладывался почти 10 лет.
Билет за $ 200 тыс. за суборбитальный полет Филатов купил в 2009 году. Таким образом, он стал первым украинцем, который собрался полететь в космос в качестве туриста
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