Мэр Днепра Филатов заявил, что купил билет в космос

Об этом он написал в Facebook.



"Уже 11 июля, как и обещал Ричард Брэнсон, он первым в нашей команде "Virgin Galactic" летит в космос, чтобы личным примером показать успех нашего проекта. Мой номер - 146-й", - говорится в сообщении.



Филатов уточнил, что ждал момента долгие годы и полет в космос откладывался почти 10 лет.

Билет за $ 200 тыс. за суборбитальный полет Филатов купил в 2009 году. Таким образом, он стал первым украинцем, который собрался полететь в космос в качестве туриста