Мэр Чернигова рассказал о неотложных нуждах города и заявил, что его не сдадут
Чернигов продолжает обороняться
Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко в видеообращении.
Он также озвучил первоочередные потребности города, где необходима помощь.
"Мы Чернигов не сдадим! Мы на своей земле и будем защищать свой родной город и Украину! Черниговцы, пожалуйста, не поддавайтесь на информационные провокации. Враг сейчас деморализован. Оружие можно взять на Верене, 2. Если локация изменится - сообщу. Поставка электроэнергии в Чернигов восстанавливается, но есть потребность в генераторах для гериатрического пансионата и медикаментах для больниц", - сообщил Атрошенко.
По его словам, самая большая проблема в городе сейчас - с гериатрическим домом, который без тепла и света. Там находятся около 400 пожилых людей. Атрошенко просит временно разместить их у себя. А бизнес призвал помочь с генераторами и лекарствами.
"Кто может предоставить дизель- или бензиновые генераторы от 10 до 250-300 киловатт в час, пожалуйста, сообщите на телефон 102. Мы заберем оттуда информацию. Владельцы аптек, скоординируйтесь, пожалуйста, с базовыми больницами города по медикаментам", - подчеркнул Атрошенко.
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