Мэр Чернигова обязал невакцинированных работников горсовета сдавать ПЦР-тест раз в три дня
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что невакцинированные от COVID-19 сотрудники подразделений городского совета должны сдавать ПЦР-тесты, чтобы ходить на работу
Об этом он заявил во время совещания, передает издание Чеline.
Мэр изучил списки вакцинированных на предприятиях и подразделениях горсовета.
На многих из них менее 50% коллектива привиты от коронавируса.
"Будете ходить на работу по ПЦР-тестам. Раз в три дня. Я вас не заставляю вакцинироваться", - отметил Атрошенко.
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