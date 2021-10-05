Мэр Чернигова обязал невакцинированных работников горсовета сдавать ПЦР-тест раз в три дня

Об этом он заявил во время совещания, передает издание Чеline.



Мэр изучил списки вакцинированных на предприятиях и подразделениях горсовета.



На многих из них менее 50% коллектива привиты от коронавируса.



"Будете ходить на работу по ПЦР-тестам. Раз в три дня. Я вас не заставляю вакцинироваться", - отметил Атрошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb