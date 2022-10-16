Мэр Будапешта заявил, что их власть ведет Венгрию к проигрышу

Об этом Корачонь написал в Facebook.

По словам мэра Будапешта, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги.

"Дешевый российский газ – это огромная афера. Зато есть очень дорогой российский газ! То, что случалось так много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. Они не могут отличить агрессора от жертвы, не только – хотя этого было достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным", - заявил мэр Будапешта Гергей Корачонь.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал временного поверенного в делах Украины в связи с решением Мукачевского городского совета накануне провести демонтаж из замка "Паланок" орла-турула и заменить его трезубцем.

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