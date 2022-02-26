Мэр Броваров Сапожко просит местных жителей носить желтую ленту на левой руке и не выходить из дома без необходимости

Об этом он написал в Facebook.



"Обращаюсь к гражданскому населению Броварской громады! Сегодня исключительно все жители района во время пребывания на улице должны идентифицировать себя ЖЕЛТОЙ лентой на левой руке", - сообщил Сапожко.



Мэр добавил, что ситуация очень серьезная.



"Без необходимости не выходите из дома, ограничьте передвижения по городу и территории района", - подытожил он.



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