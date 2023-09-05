Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ

Об этом он сообщил в Facebook .

"Самое главное для нас сегодня - одержать победу. Эта борьба требует действий. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащий ВСУ",- говорится в сообщении.

Борисенко подчеркнул, что на замену погибшим и раненым должны приходить новые люди, не важно кто – депутаты, водители или механики.

Кто возглавит город, пока не сообщается.