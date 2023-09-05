Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ
Мэр Борисполя Киевской области Владимир Борисенко пошел служить в Вооруженные силы Украины
Об этом он сообщил в Facebook .
"Самое главное для нас сегодня - одержать победу. Эта борьба требует действий. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащий ВСУ",- говорится в сообщении.
Борисенко подчеркнул, что на замену погибшим и раненым должны приходить новые люди, не важно кто – депутаты, водители или механики.
Кто возглавит город, пока не сообщается.
- 17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.
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