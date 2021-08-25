Мэр Борисполя назвал военного, которого убили оккупанты на День Независимости

Об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко в Facebook.

"Печальная весть с Востока. Погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет", - отметил он.



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