Мэр Борисполя назвал военного, которого убили оккупанты на День Независимости
В зоне ООС 24 августа погиб украинский военный Александр Аксенов
Об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко в Facebook.
"Печальная весть с Востока. Погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет", - отметил он.
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