Мэр бельгийского Антверпена предложил присоединить Фландрию к Нидерландам
В Бельгии сторонник автономии Фландрии мэр Антверпена Барт де Вевер заявил, что мечтает о дне, когда южные Нидерланды объединятся с северными
Об этом бургомистр бельгийского Антверпена Барт де Вевер заявил в программе "Тренды" на телеканале Z.
"Я никогда не отказывался от этой мечты: чтобы все, кто говорит на голландском языке, снова жили вместе в южных и северных Нидерландах. Это личная точка зрения, и общественность еще не готова к ней. Но то, что сегодня немыслимо, завтра может быть реальностью" , - сказал де Вевер.
По его словам, объединение способствовало бы созданию одной из самых сильных экономик в мире, а порты Антверпена и Роттердама могли бы стать воротами северо-западной европейской экономики.
Де Вевер напомнил, что никто не предполагал появление федерализма в Бельгии в 1960-е годы, однако в 1970-е он стал реальностью. Он считает вполне вероятным вскоре восстановление конфедерации Нидерландов на исторической территории Семнадцати провинций на основе сотрудничества во многих областях.
Бургомистр Антверпена является членом партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), что выступает за предоставление Фландрии автономии, а позже и за приобретение регионом независимости. Фландрия занимает более 40% территории Бельгии и включает пять северных провинций.
В конце июня Де Вевер заявил о необходимости "исправить" то, что произошло в 1585 году: тогда в результате борьбы за независимость от Испании Семнадцать провинций разделились на Южные Нидерланды (на их территории теперь находятся Бельгия и Люксембург) и Семь Соединенных провинций (территория современных Нидерландов).
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