Мэр Балаклии, перешедший на сторону оккупантов, выехал с семьей в РФ, - глава Харьковской ОВА

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передают Факты.



По его словам, в отношении Ивана Столбового было открыто уголовное производство и продолжаются следственные действия. Олег Синегубов выразил уверенность, что их следствием будет объявление подозрения.



"По нашей информации, мэр Балаклии со своей семьей покинул этот город и выехал на территорию России. К сожалению, мы такие факты имеем, и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за предательство Украины и каждого жителя населенного пункта", - подчеркнул глава ОВА.



Олег Синегубов добавил, что городской администрации посылали сообщения с незнакомых номеров с предложением перейти на сторону оккупантов.



"Конечно, мы, администрация, отвечали, куда им идти – в направлении российского корабля. Других каких-то предложений нам не поступало. И я думаю, это основной показатель того, что это дурацкая идея со стороны врага – что-то нам предлагать, какое-либо сотрудничество. Только одно мы можем им предложить – убраться из нашей земли", - заметил он.

Напомним, мэр Балаклии на Харьковщине начал сотрудничество с россиянами.

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