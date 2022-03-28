Мэр Балаклеи в Харьковской области начал сотрудничество с россиянами, - председатель ОВА
Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с армией России
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
"Председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины", - написал он.
Синегубов заявил, что Столбовой изменил интересам страны, украинских защитников и односельчан и собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает города.
"Верховная Рада усилила уголовную ответственность за государственную измену, главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы", - подытожил глава ОВА.
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