Мэр Балаклеи в Харьковской области начал сотрудничество с россиянами, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.



"Председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины", - написал он.



Синегубов заявил, что Столбовой изменил интересам страны, украинских защитников и односельчан и собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает города.



"Верховная Рада усилила уголовную ответственность за государственную измену, главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы", - подытожил глава ОВА.

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